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На экспортном рынке рапс начинает расти. То же происходит и на украинском рынке

Об этом сообщает "АПК-Информ", передает RegioNews.

На экспортном рынке рапс продолжает дорожать. Это объясняют высоким спросом экспортеров. Стоимость на условиях СРТ-порт варьировалась в широком диапазоне и стартовала от 510-515 USD/т.

На внутреннем рынке в Украине цены тоже росли. Это объясняют высоким спросом. При этом предложение ограничено, стоимость масличной на экспортном направлении растет.

Следует отметить, что рапс в Украине используется в пищевой промышленности и производстве биотоплива. В частности, побочные продукты переработки рапса, такие как жмых и шрот, являются отличным кормом для животных.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании яблок в Украине. Если в апреле этого года средняя стоимость была примерно 46,97 гривны за килограмм, то в мае средний показатель уже 52,99 гривны.