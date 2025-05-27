Украинские дронщики уничтожили наблюдательные пункты и артиллерию оккупантов под Волчанском

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении воины разведывательно-ударной группы подразделения "Falcon" бригады "Гарт" успешно отработали по координатам захватчиков

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Во время боевой работы на Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" выследили и нанесли огневые поражения по транспортному средству врага, двум орудиям "Д-30" и местам запуска беспилотников противника", — говорится в сообщении.

Также под удар украинских дронщиков и минометчиков попали наблюдательные пункты и огневые позиции оккупантов.

Напомним, пограничники показали удачную охоту на россиян близ Волчанска.

Ранее украинские воины нанесли удар по вражеской реактивной системе залпового огня "Солнцепек" на Волчанском направлении.