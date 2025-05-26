фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Операторы FPV-дронов уничтожили два укрытия оккупантов на Курском направлении. Впоследствии пограничники обнаружили стартовую позицию российских БпЛА – именно в момент, когда те совершали посадку. Меньше чем через мгновение туда уже отправились наши FPV. В результате – вражеская точка запуска уничтожена", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы ГУР разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.