Военные РФ атаковали Харьков новыми дронами: что известно

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Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграммы мэра Харькова Игоря Терехова.

"Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", – написал он.

Также Терехов добавил, что Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий.

Напомним, армия РФ массированно ударила по пригороду Харькова.