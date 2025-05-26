Пограничники показали, как сбили более 20 вражеских БпЛА на Севере и Юге

фото: ГПСУ

В течение суток воины-пограничники отразили очередную волну воздушных атак РФ. Защитники уничтожили более 20 вражеских беспилотников на разных направлениях фронта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что слаженные действия бойцов 5 пограничного отряда показали высокую боеготовность и профессионализм в противодействии воздушным угрозам на северном направлении.

Так, на Сумщине пограничники ликвидировали три дрона-камикадзе типа "Shahed-131/136" ("Герань-2"), один БпЛА типа "Ланцет", один аппарат типа "Крыло" и девять FPV-дронов. направлении.

"В ночь на 26 мая Морская охрана ГПСУ успешно уничтожила еще 5 "shahed-131/136", направленных врагом на юг Украины. Несмотря на темноту и сложные погодные условия, пограничники вовремя обнаружили и поразили все цели штатным вооружением", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 мая украинская ПВО сбила 9 российских крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.