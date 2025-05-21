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В Украине изменилась стоимость сливочного масла. Особенно это ощутимо, если сравнивать сегодняшние ценники с ценниками в прошлом году

Об этом сообщает AgroWeek, передает RegioNews.

В апреле 2025 года зафиксировали подорожание сливочного масла на 0,8% (200 граммов). То есть теперь средняя стоимость пачки равна 107,98 гривны. В марте это было 107,81 гривны. Итак, показатель вырос не очень существенно. Однако, если сравнивать с прошлым годом, можно увидеть, как изменилась цена.

За год стоимость сливочного масла в Украине выросла на 35,8%. Ведь в апреле прошлого года средняя стоимость пачки на 200 граммов продукта равнялась 79,05 гривны в среднем.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании борща в Украине. Теперь на то, чтобы приготовить борщ нужно в среднем 232 гривны В прошлом месяце показатель был на уровне 195 гривен.