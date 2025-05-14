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В Украине фиксируют удорожание продуктов разных категорий. В частности, стали выше в цене хлеб, популярные крупы

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В Украине в мае фиксируют удорожание продуктов первой необходимости. В частности, подсолнечное масло уже достигло отметки 64,32 гривны за литр. Также подорожал ржано-пшеничный хлеб: его стоимость выросла до 37,08 гривны за килограмм.

Эксперты объясняют это инфляционным давлением, увеличением производственных затрат и сезонными изменениями на рынке сельскохозяйственной продукции. Увеличение стоимости наблюдается почти во всех группах продовольствия второй месяц подряд.

В частности, подорожал батон до 51,51 гривны за килограмм. Хлеб из пшеничной муки высшего качества стоит около 42,39 гривны за килограмм. Хлеб первого сорта в среднем теперь составляет 37,37 гривны за килограмм.

С крупами ситуация контрастна. Пшенная крупа подорожала до 27,46 гривны, манная — до 25,73 гривны, гречневая — до 37,37 гривны за килограмм. При этом рис и овсянка подешевели до 57,62 гривны и 32,24 гривны за килограмм соответственно. Макароны остались на отметке 36,19 гривны за килограмм.

Самые высокие цены на продукты наблюдаются в Киеве, Ровенской и Черкасской областях. Самые низкие цены – в Николаевской, Херсонской, Тернопольской и Закарпатской областях.

По мнению аналитиков, дальше будут дорожать продукты других категорий. К примеру, мясо, молочная продукция и овощи.

Напомним, ранее эксперты говорили, что Украина может потерять в этом году большую часть урожая персиков и абрикос. Это объясняют последствиями неожиданно пришедших весной заморозков в период цветения.