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В Украине подорожали разные виды рыбы. В частности, тот вид, который считается наиболее доступным

Об этом сообщает agronews.ua, передает RegioNews.

Одним из наиболее доступных видов рыбы в Украине сейчас карп. При этом он подорожал. В апреле килограмм стоил 149,30 гривны, а в мае – средняя стоимость выросла уже до 168,05 гривны. Разбитый карп подорожал еще больше: со 194,93 гривны до 213,05 гривны за килограмм, что составляет рост на 9,3%.

Слабосоленая сельдь в мае подорожала со 192,70 гривны до 194,37 гривны. Свежемороженая скумбрия наоборот подешевела: с апрельских 210,20 гривны цена упала до 206,55 гривны.

Напомним, что в Украине существенно подешевела ранняя капуста. В мае капуста нового урожая предлагается к продаже около 30-40 гривен за килограмм. Это на 37% меньше, чем в конце апреля.