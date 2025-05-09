В Украине изменили правила выплат семьям погибших военных

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Правительство изменило правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью

Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, во время заседания Кабмина были внесены изменения в несколько порядков, связанных с социальной защитой семей погибших защитников.

В частности, статус члена семьи погибшего могут отменить, если будет отменена актовая запись о смерти или решение суда о признании лица без вести пропавшим.

Можно получить помощь без свидетельства о смерти, если есть судебное решение о признании лица мертвым или пропавшим.

Выплаты будут предоставляться соблюдая очередь по дате поступления документов. Исключение – лица с инвалидностью I группы, получающие средства вне очереди.

Также запрещено отказываться от помощи от имени детей младше 18 лет, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц. Они имеют право на получение выплат.

Напомним, Кабмин принял решение для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестфонда восстановления.