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24 января 2025, 14:01

Неутешительные прогнозы: население Украины может уменьшиться до 29 миллионов

24 января 2025, 14:01
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иллюстративное фото: mis.dp.ua
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Согласно прогнозам, население нашей страны к 2040 году может сократиться до критической отметки в 28,9 миллиона человек

Об этом говорится в докладе аналитического центра и исследовательского подразделения консалтинговой компании McKinsey&Company, сообщает RegioNews.

Такое сокращение населения означает, что в относительно короткий промежуток времени Украина может потерять значительную часть населения. Это будет иметь серьезные последствия для экономики, социальной сферы и национальной безопасности страны.

Согласно исследованию, в Украине низкая средняя продолжительность жизни. Средний возраст жизни среди мужчин составляет всего 57,3 лет, тогда как женщины живут в среднем 70,9 лет.

Подобные прогнозы ранее озвучивались в Институте демографии и проблем качества жизни НАН Украины. По оценке специалистов, к 2041 году население нашей страны может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году – до 25,2 миллиона.

Причины этого: война, масштабная внешняя миграция, низкий уровень рождаемости, высокий уровень преждевременной смертности, вынужденные перемещения населения в пределах Украины, другие факторы.

По данным Минздрава, на июль 2024 года численность населения Украины составила 35,8 млн человек.

Напомним, в сентябре Кабмин принял Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года. Ее цель – обеспечить долгосрочное воспроизводство населения, в частности, в условиях войны, эпидемии, бедности, экономических кризисов, экологических и техногенных катастроф.

Справка:

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Тогда общая численность населения государства составляла 48 миллионов 457 тысяч человек.

В 2019 году состоялась заочная перепись населения. То есть, электронным способом с косвенным подсчетом населения за счет использования данных мобильных операторов и данных банков. По результатам приблизительных подсчетов, в 2019 году в Украине проживало 37 млн. 289 тыс. человек без учета неподконтрольных территорий.

Очередной раунд переписи населения планировался на февраль 2023 года. Однако во время войны и сразу после войны перепись не проводится.

прогноз демография низкая рождаемость продолжительность жизни
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