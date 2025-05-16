НСЗУ приостановила финансирование 36 больниц: в чем причина

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Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ, передает RegioNews.

Причина этого решения состоит в отсутствии надлежащих пояснений и документов, касающихся возможного необеспечения пациентов необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями в рамках Программы медицинских гарантий.

НСЗУ проанализировала данные электронной системы здравоохранения, количество услуг, пациентов и отчеты о доходах и расходах за 2024 год. В некоторых учреждениях обнаружены очень низкие затраты на лекарства и медизделия на одного пациента, что может свидетельствовать о нарушении договора.

В марте 2025 года НСЗУ направила запросы в 206 заведений с требованием предоставить объяснения и подтверждающие документы до 27 марта.

По состоянию на 13 мая 36 медучреждений не дали ответов или дали неполные объяснения.

Согласно условиям договоров с НСЗУ, оплата услуг этим учреждениям по соответствующим пакетам будет приостановлена до урегулирования ситуации.

Напомним, недавно в НСЗУ рассказали, сколько украинцев страдают психическими расстройствами.