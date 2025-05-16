Правительство выделило около 380 млн грн выделено на восстановление и капитальный ремонт медучреждений в Запорожье и Харькове

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Кабинет министров принял решение о выделении средств на финансирование восстановления в Запорожской и Харьковской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что 298 млн. грн. направлено на реализацию четырех проектов в Запорожской области, в том числе 139 млн. грн. на реконструкцию лечебного корпуса Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье, пострадавшей от вражеских обстрелов.

утверждено протокольное поручение по выделению еще 598 млн грн на проекты восстановления в Харьковской области. В частности, на ремонт Харьковской областной больницы предусмотрено 240 млн. грн. из указанных средств.

"С 2022 года мы уже обновили десятки тысяч объектов энергетики, жилья, социальной, транспортной и критической инфраструктуры. Восстановление продолжается каждый день и каждый час. Восстановление прифронтовых регионов остается приоритетом", - подытожил во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 669 новых случаев СПИДа.