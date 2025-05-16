16:12  16 мая
На выходные Украину накроют дожди: прогноз Укргидрометцентра
15:35  16 мая
В Киевской области мужчина напал с ножом на знакомых: что ему грозит
14:16  16 мая
На Ровенщине главу общины задержали на взятке в 7500 долларов
UA | RU
UA | RU
16 мая 2025, 19:39

Правительство выделило около 380 млн грн выделено на восстановление и капитальный ремонт медучреждений в Запорожье и Харькове

16 мая 2025, 19:39
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров принял решение о выделении средств на финансирование восстановления в Запорожской и Харьковской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что 298 млн. грн. направлено на реализацию четырех проектов в Запорожской области, в том числе 139 млн. грн. на реконструкцию лечебного корпуса Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье, пострадавшей от вражеских обстрелов.

утверждено протокольное поручение по выделению еще 598 млн грн на проекты восстановления в Харьковской области. В частности, на ремонт Харьковской областной больницы предусмотрено 240 млн. грн. из указанных средств.

"С 2022 года мы уже обновили десятки тысяч объектов энергетики, жилья, социальной, транспортной и критической инфраструктуры. Восстановление продолжается каждый день и каждый час. Восстановление прифронтовых регионов остается приоритетом", - подытожил во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 669 новых случаев СПИДа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
МОЗ ремонт Харьковская область Запорожская область Кабмин
Войска РФ нанесли более 20 авиаударов по Запорожской области: есть разрушения
16 мая 2025, 07:20
В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу
15 мая 2025, 12:59
РФ нанесла удары по Харьковщине КАБами и дронами: есть раненые
12 мая 2025, 12:38
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и дронов
16 мая 2025, 19:22
Россияне сбросили взрывчатку на пенсионера в Херсонской области
16 мая 2025, 18:44
В Киеве призывают воздержаться от посещения пляжей: названная причина
16 мая 2025, 18:21
Лекарства станут доступнее: в Украине заработает "правило Болар"
16 мая 2025, 18:13
Россияне атаковали украинских электриков в Донецкой области
16 мая 2025, 17:55
В Украине подорожали коммунальные услуги: сколько теперь нужно платить за свет и воду
16 мая 2025, 17:50
На Харьковщине женщина обворовала знакомого во время застолья
16 мая 2025, 17:40
У бывшего главы одесской налоговой выявили необоснованные активы более чем на 5 млн грн
16 мая 2025, 17:21
На Хмельнитчине мужчина сядет на два года за домашнее насилие
16 мая 2025, 17:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »