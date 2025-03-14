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14 марта 2025, 21:59

Стало известно, сколько людей проживает в Украине по состоянию на 2025 год

14 марта 2025, 21:59
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фото: иллюстративное
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Украина потеряла миллионы женщин, а впоследствии может потери и их мужчин

Как передает RegioNews, об этом в интервью Politico заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

По ее мнению, демографический кризис в Украине усилится после окончания войны и открытия границ, если государство не придумает, как предотвратить выезд сотен тысяч или даже миллионов мужчин в свои семьи.

По мнению эксперты, на начало 2025 года на подконтрольных Украине территориях находятся около 30 миллионов человек.

Либанова отмечает, что из нескольких миллионов беженцев, уехавших из Украины после полномасштабного вторжения РФ, вернется только треть.

По мнению демографа, двойная миссия украинского государства состоит в том, чтобы не только найти способы вернуть как можно больше беженцев из-за границы, но и попытаться оставить мужчин в Украине.

Напомним, Зеленский заявил, что у Украины есть хорошая возможность быстро завершить войну и обеспечить мир.

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