Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня

фото: Омбудсман Украины

На подконтрольную территорию Украины с ВТО удалось вернуть 15-летнего парня, который больше трех лет не видел отца

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, парень вместе с матерью проживал на ТОТ, однако после ее смерти в 2022 году остался на попечении тети и бабушки с дедушкой. Все это время он мечтал вернуться к отцу.

Чтобы снова видеть сына, отец обратился к Офису Омбудсмана Украины. Благодаря совместным дипломатическим и юридическим усилиям семью удалось воссоединить.

Напомним, недавно на подконтрольную Украине территорию с оккупации удалось вернуть еще шестерых детей.