Сколько детей остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области

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В населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, до сих пор остаются 200 детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщила и. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"О территории, на которой находятся дети, подлежащие обязательной эвакуации принудительным образом детей с родителями или лицами, их заменяющими, и другими законными представителями, в десяти населенных пунктах остаются находиться 200 детей из 154 семей", - сообщила она.

Рыжакова добавила, что за прошедшую неделю из Донетчины было эвакуировано принудительно 73 ребенка из 48 семей, и больше всего вывезли из Шаховской сельской территориальной общины - 54 ребенка из 34 семей.

Напомним, в Донецкой области в 8 селах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.