Не бачив батька понад три роки: із ТОТ повернули 15-річного хлопця
На підконтрольну територію України з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця, який більше трьох років не бачив батька
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.
За його словами, хлопець разом із матір'ю проживав на ТОТ, однак після її смерті у 2022 році залишився під опікою тітки та бабусі з дідусем. Увесь цей час він мріяв повернутися до батька.
Щоби знову бачити сина, батько звернувся до Офісу Омбудсмана України.Завдяки спільним дипломатичним і юридичним зусиллям родину вдалося возз'єднати.
Нагадаємо, нещодавно на підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути ще шістьох дітей.
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