Не бачив батька понад три роки: із ТОТ повернули 15-річного хлопця

фото: Омбудсман України

На підконтрольну територію України з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця, який більше трьох років не бачив батька

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, хлопець разом із матір'ю проживав на ТОТ, однак після її смерті у 2022 році залишився під опікою тітки та бабусі з дідусем. Увесь цей час він мріяв повернутися до батька.

Щоби знову бачити сина, батько звернувся до Офісу Омбудсмана України.Завдяки спільним дипломатичним і юридичним зусиллям родину вдалося возз'єднати.

Нагадаємо, нещодавно на підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути ще шістьох дітей.