17:10  02 мая
Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях
15:16  02 мая
Изнасиловал собственную дочь: в Киевской области вынесли приговор педофилу
13:29  02 мая
Трагедия на Буковине: в реке обнаружили тело пропавшей школьницы
UA | RU
UA | RU
02 мая 2025, 17:26

Еще шестеро детей вернулись в Украину с временно оккупированных территорий

02 мая 2025, 17:26
Читайте також українською мовою
фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще шестерых детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Об этом сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна, передает RegioNews.

По ее словам, среди возвращенных — семья с двумя детьми, которая долгое время жила в оккупации. Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было.

Родители неоднократно пытались уехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей.

Еще одна история — девочка и ее мама, которые отказывались получать российские документы, из-за чего стали мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз.

Напомним, в начале апреля Украине удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий. Среди них – 16-летний парень, чей отец погиб после жестоких пыток со стороны российских военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети оккупация эвакуация семья оккупанты ВОТ
На Донетчине из двух сел начата принудительная эвакуация детей
02 мая 2025, 14:56
Апрель на Херсонщине: оккупанты убили 22 и ранили 215 гражданских
02 мая 2025, 10:20
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
В Тернопольской области полицейские задержали злоумышленника, который за 10 тысяч долларов обещал "списать с армии" военного
02 мая 2025, 17:59
Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях
02 мая 2025, 17:10
Влюбилась в агента ФСБ: стрелявшая в Стерненко женщина думала, что работает на СБУ
02 мая 2025, 16:55
Пограничники Львовской области получили партию беспилотников почти на 10 млн грн
02 мая 2025, 16:50
На Ровенщине продолжаются проверки аптек: нарушителей уже оштрафовали
02 мая 2025, 16:44
Во Львовской области будут судить членов организованной преступной группы, которые ввозили авто под видом гуманитарной помощи и продавали
02 мая 2025, 16:25
В "Армия+" стартовал опрос об условиях в военных госпиталях
02 мая 2025, 16:16
В Житомирской области пограничники задержали двух преступников, находившихся в розыске
02 мая 2025, 15:59
В Полтавской области инвалида осудили за хранение детской порнографии
02 мая 2025, 15:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »