Еще шестеро детей вернулись в Украину с временно оккупированных территорий
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще шестерых детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA
Об этом сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна, передает RegioNews.
По ее словам, среди возвращенных — семья с двумя детьми, которая долгое время жила в оккупации. Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было.
Родители неоднократно пытались уехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей.
Еще одна история — девочка и ее мама, которые отказывались получать российские документы, из-за чего стали мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз.
Напомним, в начале апреля Украине удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий. Среди них – 16-летний парень, чей отец погиб после жестоких пыток со стороны российских военных.