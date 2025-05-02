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На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще шестерых детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Об этом сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна, передает RegioNews.

По ее словам, среди возвращенных — семья с двумя детьми, которая долгое время жила в оккупации. Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было.

Родители неоднократно пытались уехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей.

Еще одна история — девочка и ее мама, которые отказывались получать российские документы, из-за чего стали мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз.

Напомним, в начале апреля Украине удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий. Среди них – 16-летний парень, чей отец погиб после жестоких пыток со стороны российских военных.