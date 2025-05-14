В Днепропетровской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми

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Об этом в Facebook написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Завершили принудительную эвакуацию из Синельниковщины. Она продолжалась с конца апреля и касалась семи сел Межевской и Новопавловской общин. Тех, где слишком опасно из-за российских атак, а значит – и детям там не место", - говорится в сообщении.

Районная администрация, полиция, гуманитарные организации посодействовали с переездом.

В то же время идет добровольная эвакуация. Для тех граждан, кто стремится уехать, работает горячая линия – 066 748 69 81.

Напомним, на Днепропетровщине задержан мужчина, стрелявший в ТЦК.