Украинские аптеки оштрафовали на 1,8 млн грн из-за завышенных цен на лекарства

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Госпродслужба оштрафовала фармацевтов на 1,8 млн гривен за нарушение ценовой политики

Об этом сообщает Госпродслужба, передает RegioNews.

После возобновления контроля за ценами на лекарства в Украине за два месяца ведомство провело 776 проверок аптек и фармацевтических компаний.

Выявлено множество нарушений. Нарушителей оштрафовали на 1,8 миллиона гривен.Также наложены штрафы на должностных лиц на сумму 163,7 тысяч гривен.

Кроме того, направлено 78 предписаний по устранению ценовых нарушений.

За этот период получено 1239 обращений от граждан, в том числе относительно завышенных цен на лекарства.

Больше всего жалоб поступило из Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской областей и Киева.

Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский анонсировал, что с 1 марта топ-100 лекарств в Украине должны подешеветь на 30%.

Ранее Минздрав обнародовал перечень лекарств, которые подешевеют. В список попала сотня самых популярных препаратов, производимых украинскими фармкомпаниями.

Впоследствии в министерстве снова заявили, что с апреля снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов.