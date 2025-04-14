В Украине обновили программу "Доступные лекарства": какие препараты добавили

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что с августа 2025 года в программу добавят лекарства для профилактики и лечения анемии у беременных.

Список расширят двухвалентным железом в форме таблеток, растворов и сиропов, а также фолиевой кислотой в таблетированном виде.

Также в программу добавят новые препараты для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных (кровеносных сосудов головного мозга) заболеваний:

индапамид, торасемид – для контроля АД и уменьшения отеков;

метилдопа – для лечения гипертензии.

Кроме того, с октября 2025 украинцы в рамках программы смогут впервые получить препараты для лечения онкологических заболеваний. В частности, экземестан, летрозол и тамоксифен. Их применяеют для гормональной терапии у пациентов с раком молочной железы.

Программа "Доступные лекарства": что известно

Это государственная программа, которая обеспечивает граждан препаратами для лечения наиболее распространенных хронических заболеваний бесплатно или с частичной доплатой.

Лекарство отпускается по электронному рецепту более чем в 16 тысячах аптек, участвующих в программе. Стоимость препаратов компенсируется Национальной службой здоровья.

На сегодняшний день программой воспользовались уже более 5 миллионов украинцев, которые получили более 76 миллионов рецептов.

В список "Доступных лекарств" входит более 600 лекарственных средств и медицинских изделий.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в апреле снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов.

Полный перечень лекарств и максимально допустимые цены для потребителей в аптеках можно найти по ссылке.