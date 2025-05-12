В Закарпатье служители московского патриархата за 10 000 долларов пытались переправить "клиента" в Румынию

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В Закарпатской области взяли под стражу двух местных жителей, пытавшихся организовать незаконную переправку в Румынию военнообязанного мужчину. Оба мужчины являются служителями московского патриархата.

Злоумышленников задержали "на горячем" – после получения 10 000 долларов США за попытку совершения незаконной сделки на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Хищника" Мукачевского пограничного отряда.

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали гражданина Армении, который за 13 000 долларов пытался переправить в Венгрию харьковчанина.