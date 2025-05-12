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12 мая 2025, 22:55

В Сумской области за уклонение от мобилизации судили буддиста, не знающего заповедей

12 мая 2025, 22:55
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В Сумской области судили мужчину, который проигнорировал повестку в ТЦК. На суде он заявил, что повестку ему вручили обманом

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Сумской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Летом 2024 года он прошел медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Тогда ему вручили повестку. Однако он так и не дошел до ТЦК.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что повестку ему вручили обманом, а он не может служить по религиозным причинам. По его словам, его религиозные взгляды базируются на учении буддизма. Но когда его попросили назвать заповеди – он не смог этого сделать.

Военный ТЦК подтвердил, что мужчина получил повестку, но не пришел на отправку в воинскую часть. Никаких документов о религиозных убеждениях не было предоставлено.

Мать подозреваемого рассказала, что ее сын раньше вел себя агрессивно. Поэтому женщина неоднократно обращалась в полицию. Она считает, что основной причиной его "пацифистических воззрений" является то, что он просто ленится и боится служить.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, ранее в Черкассах судили мужчину за уклонение от мобилизации. Его сочли годным к военной службе. Однако он все равно проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы

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