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09 мая 2025, 22:45

Во Львове судили предпринимателя, который помог бежать за границу 5 уклонистам

09 мая 2025, 22:45
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Во Львове вынесли приговор предпринимателю, который помог военнообязанным незаконно уехать за границу. Ни один из них не вернулся в Украину

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Во Львове предпринимателя судили за незаконную переправку пяти военнообязанных через границу. Для этого он использовал систему "Шлях", поскольку у него была лицензия на международные пассажирские перевозки.

С октября по декабрь 2022 года предприниматель внес в систему данные пятерых мужчин призывного возраста. Благодаря этому им удалось уехать в Польшу. Ни один из них не вернулся в Украину.

На суде мужчина признал свою вину. Суд учел искреннее раскаяние. Решением признали мужчину виновным. Ему назначили пять лет лишения свободы, однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее разоблачили бывшего руководителя Ровенского ТЦК. Выяснилось, что он создавал условия во избежание мобилизации отдельными военнообязанными. В результате этих лиц не проверяли и не привлекали их к ответственности за уклонение от службы.

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