В НСЗУ рассказали, сколько украинцев страдают психическими расстройствами

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Каждый третий украинец страдает депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или другими проявлениями психических расстройств

Об этом во время телемарафона заявила глава Национальной службы здоровья Наталья Гусак, передает RegioNews.

По ее словам, с 2022 года количество обращений к врачам с симптомами тревоги, депрессии, бессонницы, апатии или зависимостей возросло вдвое. В некоторых направлениях наблюдается еще более стремительный рост.

По оценкам ВОЗ, около 9 миллионов украинцев уже нуждаются или нуждаются в помощи с ментальным здоровьем.

Кроме того, врачи фиксируют, что из-за плохого психологического состояния учащаются обострения хронических заболеваний, растет количество инсультов, инфарктов и даже онкологических диагнозов.

Как известно, в рамках правительственной программы "Доступное лекарство" украинцы могут бесплатно или с небольшой доплатой получить медикаментозную помощь от психических расстройств.

Напомним, ранее мы рассказывали, что по результатам опроса запрос на психологическую поддержку среди украинцев вырос до 71%.