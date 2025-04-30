На Львовщине подросток чуть не задохнулся из-за куска шашлыка

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Хирурги Центра детской медицины прооперировали 14-летнего подростка из Львовской области, в пищеводе которого застрял кусок шашлыка

Об этом сообщили врачи львовского "Охматдета", передает RegioNews.

По их словам, состояние ребенка было критическим, ведь парень даже не мог проглатывать собственную слюну.

Как рассказал торакальный хирург Александр Колодий, кусок мяса остановился на одном из естественных сужений пищевода — у аорты, что значительно усложнило ситуацию.

Ночью ребенка доставили в операционную, где команда медиков удалила инородное тело из пищевода. Процедура длилась около часа. Чтобы не травмировать стенки органа, хирурги доставали кусок мяса поэтапно.

"Это очень деликатная хирургическая работа. Необходимо действовать осторожно, чтобы не вызвать перфорацию пищевода", — объяснил Колодий.

Операция прошла удачно. После тщательного наблюдения в больнице мальчика выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем он будет находиться под наблюдением специалистов.





Медики отмечают, что подобные случаи происходят довольно часто. Чаще пациенты проглатывают куски мяса, а у меньших детей в пищеводе могут оказаться мелкие игрушки, батарейки, монеты или детали конструктора.

Напомним, во Львовской области пьяный водитель сбил подростка на электросамокате. Ребенок был госпитализирован.

Ранее во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже.