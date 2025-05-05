Более 2 тысяч украинок воспользовались программой лечения бесплодия

фото: из открытых источников

С начала года 2091 украинка получила медицинскую помощь по лечению бесплодия в рамках программы медицинских гарантий

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что только за первые месяцы 2025 забеременели 426 женщин.

На сегодняшний день услуги по бесплатному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, в частности методом оплодотворения in vitro, доступны в 38 медицинских учреждениях Украины — государственных, коммунальных и частных.

Программа предусматривает:

один полный цикл лечения в год при наступлении беременности;

второй полный или неполный цикл – если беременность не наступила.

На реализацию этой программы в текущем году предусмотрено более 380 миллионов гривен.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно иметь электронное направление от врача, установлен диагноз "Женское бесплодие" или "Мужское бесплодие" и обратиться в клинику, имеющую контракт с Национальной службой здоровья.

Напомним, в Николаеве родился первый ребенок, родители которого воспользовались услугами по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в рамках Программы медицинских гарантий.