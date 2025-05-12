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12 травня 2025, 15:54

У НСЗУ розповіли, скільки українців страждають на психічні розлади

12 травня 2025, 15:54
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Кожен третій українець страждає на депресію, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) або інші прояви психічних розладів

Про це під час телемарафону заявила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак, передає RegioNews.

За її словами, з 2022 року кількість звернень до лікарів із симптомами тривоги, депресії, безсоння, апатії або залежностей зросла вдвічі. У деяких напрямках спостерігається ще стрімкіше зростання.

За оцінками ВООЗ, близько 9 мільйонів українців уже потребують або потребуватимуть допомоги з ментальним здоров'ям.

Окрім того, лікарі фіксують, що через поганий психологічний стан частішають загострення хронічних захворювань, зростає кількість інсультів, інфарктів і навіть онкологічних діагнозів.

Як відомо, в межах урядової програми "Доступні ліки" українці можуть безкоштовно або з невеликою доплатою отримати медикаментозну допомогу від психічних розладів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за результатами опитування, запит на психологічну підтримку серед українців зріс до 71%.

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НСЗУ психічні розлади ПТСР українці лікарі
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