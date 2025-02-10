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10 февраля 2025, 21:35

Запрос на психологическую поддержку среди украинцев вырос до 71%, - опрос

10 февраля 2025, 21:35
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фото из открытых источников
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В Украине существенно увеличился запрос на психологическую помощь

Об этом сообщила Елена Зеленская, ссылаясь на результаты четвертой волны опроса о психическом здоровье украинцев во время войны, передает RegioNews.

По ее словам, ряд сверхважных показателей свидетельствует о постепенном снижении в украинском обществе стигмы и предубеждения психологической помощи.

Так, в начале 2025 года существенно увеличился запрос на психологическую поддержку с 41% до 71%. 86% украинцев считают, что тему ментального здоровья следует обсуждать больше. В начале 2024 г. так считали 75%.

Кроме того, доля опрошенных, кто уже обращается к психологам или психотерапевтам, выросла с 7% в 2022 году до 17% в начале 2025 года, отметила первая леди.

Как отметила Зеленская, процент категорически не планирующих обращаться за такой помощью уменьшился практически вдвое, с 46% в 2022 году до 22% в 2025 году.

В то же время основными способами преодоления стресса продолжают быть:

  • интернет (39%);
  • общение с друзьями или семьей (36%);
  • просмотр ТВ, фильмов или сериалов (35%);
  • времяпрепровождение с близкими (33%);
  • прослушивание музыки (30%).


Исследование проводится с 2022 года, чтобы отслеживать, как меняется отношение украинцев к собственному ментальному здоровью и проблемам других.

Напомним, в 2025 году медперсонал всех больниц, законтрактованных НСЗУ, обязан пройти тренинги по охране психического здоровья.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году на Харьковщине функционировали семь Центров жизнестойкости , обеспечивающих психосоциальную поддержку для жителей области, пострадавших в результате действий российских оккупантов.

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