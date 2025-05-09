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Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

По состоянию на конец апреля на полках украинских магазинах молодой картофель отечественного производства продается за 95-140 гривен за килограмм. При этом импортная (например, из Египта или Израиля) за 36-42 гривны за килограмм. Эксперты объясняют такую разницу в стоимости особенностей выращивания продукции и сезонности предложения.

Глава фермерского хозяйства "Аделаида" Сергей Рыбалко отметил, что в апреле цены на молодой картофель всегда были высокими. Ведь украинский молодой картофель в начале сезона выращивается преимущественно в теплицах, а урожайность его низкая.

"Украинский молодой картофель, который продают сейчас, выращивается в теплицах, поэтому имеет очень низкий урожай и достаточно высокую цену. Это первый картофель, выращивание которого требует больших затрат. В мае молодой картофель из-под агроволокна будет иметь минимум вдвое низшую цену. К тому же все зависит от спроса", - пояснил эксперт.

Напомним, в Украине заморозки могут уничтожить урожай персика. Эколог объяснил, что аномальное похолодание в начале весны представляет угрозу. Однако он добавил, что аграрии высаживают разные сорта, а значит, часть урожая удается сохранить.