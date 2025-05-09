Украинский молодой картофель "бьет" по ценам импорт: эксперт объяснил, почему
В украинских магазинах отечественный молодой картофель дороже импортного. По словам специалиста, это объясняется особенностями выращивания.
Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.
По состоянию на конец апреля на полках украинских магазинах молодой картофель отечественного производства продается за 95-140 гривен за килограмм. При этом импортная (например, из Египта или Израиля) за 36-42 гривны за килограмм. Эксперты объясняют такую разницу в стоимости особенностей выращивания продукции и сезонности предложения.
Глава фермерского хозяйства "Аделаида" Сергей Рыбалко отметил, что в апреле цены на молодой картофель всегда были высокими. Ведь украинский молодой картофель в начале сезона выращивается преимущественно в теплицах, а урожайность его низкая.
"Украинский молодой картофель, который продают сейчас, выращивается в теплицах, поэтому имеет очень низкий урожай и достаточно высокую цену. Это первый картофель, выращивание которого требует больших затрат. В мае молодой картофель из-под агроволокна будет иметь минимум вдвое низшую цену. К тому же все зависит от спроса", - пояснил эксперт.
Напомним, в Украине заморозки могут уничтожить урожай персика. Эколог объяснил, что аномальное похолодание в начале весны представляет угрозу. Однако он добавил, что аграрии высаживают разные сорта, а значит, часть урожая удается сохранить.