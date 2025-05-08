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В Украине ожидается потеря 70-80% урожая абрикосов и персиков. Также могут быть проблемы с вишнями и черешнями

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Сильное похолодание в Украине совпало с периодом цветения, что привело к значительным потерям урожая. Это нанесло ущерб плодовым деревьям в Украине, особенно абрикосам и персикам.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, основной удар пришелся на абрикосы, персики, черешни и вишни. Особенно на Буковине и Винницкой области, где заморозки полностью совпали с фазой цветения деревьев, вызвав вымерзание до 100% цвета некоторых садов.

Эксперт пояснил, что апрельские морозы затронули многие области, а похолодание не ограничилось лишь в начале месяца и возобновилось также в мае. По его словам, мы можем потерять 70-80% персиков и абрикосов.

Напомним, ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что в Украине может произойти дефицит клубники. Поэтому в первой половине мая цена ягоды точно не упадет — цены будут держаться высокими.