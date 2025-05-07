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Об этом сообщает Agrotimes, передает RegioNews.

В Украине две недели подряд средняя цена закупки свинины прибавляет 2,4%. Последние торги завершились подорожанием на 2,2 гривны за килограмм (до 93,5 гривны за килограмм).

Если раньше расхождение между минимальной и максимальной ценой было 12-15 гривен за килограмм, то сейчас это уже 20 гривен. Эксперты объясняют это региональной диспропорцией спроса и предложения. Также причиной называют попытку отдельных поставщиков свинины снизить переходные остатки продукции или избежать их.

Ряд поставщиков считает, что цены скоро изменятся. Ожидается стабилизация цен, даже несмотря на то, что многие операторы подчеркивают крайне ограниченное предложение кондиционного живца свиней, более низкой средней массе животных.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании хлеба. Ожидается, что произойдет рост стоимости хлеба массовых сортов. Однако специалисты отмечают, что это будет происходить постепенно: ежемесячно цена не будет расти более чем на 1,5-2%.