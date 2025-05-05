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В Украине в ближайшее время не стоит ожидать снижения стоимости клубники. Это связано с тем, что ожидается дефицит

Об этом сообщает "Коммерсант Украинский", передает RegioNews.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что в Украине может произойти дефицит клубники. Поэтому в первой половине мая цены будут "кусаться". При этом снижение стоимости в ближайшее время не следует ожидать.

"Проблема не только в том, что война - речь идет, все-таки, о погодно-климатических условиях. Было недостаточно тепла, мы рассчитывали на большее, но самое главное - дефицит влаги, который мы должны покрыть сейчас. Однако для этого не хватает ни средств, ни других необходимых материально-технических ресурсов. И это немного отразится. То есть немного отразится. году", - говорит эксперт.

С другими овощами примерно такая же ситуация В этом случае основная причина – это ситуация в Херсонской области, которая является ключевым регионом Украины в этом разрезе. Там ведь идут активные боевые действия и заминируют поля.

Напомним, что в украинских магазинах уже появились первые партии клубники. Однако цены действительно высокие. В среднем это 299 гривен за килограмм. Если сравнивать с 2024 годом, то средняя стоимость килограмма клубники в мае была 147 гривен за килограмм.