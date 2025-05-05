11:45  05 мая
В Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом: водитель скончался
09:40  05 мая
В многоэтажке в Киеве взорвалась граната: ранен человек
07:31  05 мая
Детский конфликт с ножом: в Житомире пострадала школьница
UA | RU
UA | RU
05 мая 2025, 23:45

В Украине ожидают дефицит клубники: эксперт объяснил причины, и это не только война

05 мая 2025, 23:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине в ближайшее время не стоит ожидать снижения стоимости клубники. Это связано с тем, что ожидается дефицит

Об этом сообщает "Коммерсант Украинский", передает RegioNews.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что в Украине может произойти дефицит клубники. Поэтому в первой половине мая цены будут "кусаться". При этом снижение стоимости в ближайшее время не следует ожидать.

"Проблема не только в том, что война - речь идет, все-таки, о погодно-климатических условиях. Было недостаточно тепла, мы рассчитывали на большее, но самое главное - дефицит влаги, который мы должны покрыть сейчас. Однако для этого не хватает ни средств, ни других необходимых материально-технических ресурсов. И это немного отразится. То есть немного отразится. году", - говорит эксперт.

С другими овощами примерно такая же ситуация В этом случае основная причина – это ситуация в Херсонской области, которая является ключевым регионом Украины в этом разрезе. Там ведь идут активные боевые действия и заминируют поля.

Напомним, что в украинских магазинах уже появились первые партии клубники. Однако цены действительно высокие. В среднем это 299 гривен за килограмм. Если сравнивать с 2024 годом, то средняя стоимость килограмма клубники в мае была 147 гривен за килограмм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
Сливочное масло рекордно дорожает: почему это происходит
03 мая 2025, 03:25
В Украине изменилась стоимость огурцов: сколько теперь платить за килограмм
02 мая 2025, 03:45
В Украине будет дорожать хлеб: как будут расти цены
28 апреля 2025, 23:45
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Под Волчанском пограничники отразили российский штурм на мотоциклах
06 мая 2025, 00:30
В Украине стало больше миллионеров: в каких регионах украинцы заработали больше
06 мая 2025, 00:00
Певица Jerry Heil вернется на Евровидение – что известно
05 мая 2025, 23:25
В Квартал95 объяснили, почему ушла Елена Кравец
05 мая 2025, 23:15
В Сумской области объявили срочную эвакуацию: кого коснется
05 мая 2025, 22:55
На Буковине мужчина ударил знакомого ножом во время застолья
05 мая 2025, 22:45
В Киевской области пьяный водитель вызвал ДТП: есть пострадавшие и погибший
05 мая 2025, 22:35
В Житомире водитель сбил 12-летнего мальчика
05 мая 2025, 22:25
В Житомирской области будут судить мужчину, который устроил "турбизнес" на уклонистах
05 мая 2025, 22:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »