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10 апреля 2025, 23:25

В Украине заморозки могут уничтожить урожай популярного фрукта

10 апреля 2025, 23:25
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Иллюстративное фото
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В Украине в последние дни резко похолодало. Во многих регионах даже выпал снег. По словам аграриев, это может повлиять на урожай

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

На Украине наблюдаются весенние заморозки. Такая погода может оказать существенное влияние на будущий урожай. Эколог и геоботаник Яков Дидух отметил, что в начале весны в Украине была аномально теплая погода, что привело к цветению деревьев и создавало условия для опыления, необходимого для формирования урожая.

Однако сейчас температура резко снизилась. Поэтому может не быть урожая ранних абрикосов. По словам эколога, любые изменения в погоде всегда представляют риск для агросектора.

Однако украинские аграрии уже имеют подобный опыт. Поэтому они высаживают разные сорта растений. Благодаря этому часть урожая удается сберечь.

Пока неизвестно, что именно будет с ценами на абрикосы. Все будет зависеть от погодных условий и урожая.

При этом помидоры в Украине начали дешеветь. Хотя речь идет не об отечественных овощах, а о тех, которые привозят из Турции. Импортные помидоры в Украине сейчас продают в среднем на 19% дешевле, чем в прошлом году. При этом ожидается, что цена еще падает.

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