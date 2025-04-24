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24 апреля 2025, 03:45

В Украине продолжает дорожать овощ из борщового набора

24 апреля 2025, 03:45
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Иллюстративное фото
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Популярный овощ в Украине продолжает расти в цене. Эксперты объясняют это тем, что сокращается предложение

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

За эту неделю украинские производители подняли цену на свеклу в среднем до 22-32 гривен. Это на 16% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. Специалисты объясняют это тем, что сейчас в Украине быстро сокращается предложение удовлетворительного качества.

"Купить крупную партию свеклы на украинском рынке становится все сложнее. Уже сейчас сети супермаркетов и оптовые компании сообщают о дефиците этой продукции, перекрыть которую не так просто", - говорят эксперты.

Если сравнивать стоимость свеклы с прошлым годом, то этот овощ подорожал в 2,5 раза.

Напомним, в Украине также подорожала говядина. За март средняя потребительская стоимость говядины выросла до 303,16 гривны за килограмм. Для сравнения, в феврале это было 297,92 гривны за килограмм.

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