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Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.

По состоянию на начало мая средняя цена на килограмм клубники составляет 299 гривен. Если сравнивать с февралем, то это удешевление, потому что тогда стоимость была еще выше – 549 гривен за килограмм.

При этом и 299 гривен за килограмм – это высокая цена. Эксперты объясняют такие ценники тем, что товар привозят из-за границы. Это влияет на стоимость, в цену учитывают логистику, курс валют и другие факторы.

В украинских супермаркетах килограмм клубники можно купить примерно по следующим ценам:

Варус - 239,90 гривны;

Сильпо — от 287,70 до 549 гривен;

Fruit Time - 372,90 гривны;

Метро – 399,90 гривны.

Если сравнивать с 2024 годом, то средняя стоимость килограмма клубники в мае была 147 гривен за килограмм.

В то же время в Украине резко подешевел картофель. Это объясняют тем, что есть ухудшение качества продукции в хранилищах, поэтому большинство фермеров пытаются как можно быстрее продать товар. В супермаркетах килограмм картофеля можно купить от 28 до 40 гривен.