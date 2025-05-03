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03 мая 2025, 22:45

В Украине стартовал сезон клубники: какие цены

03 мая 2025, 22:45
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Иллюстративное фото
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В Украине уже начинают продавать клубнику. Стало известно, какие ценники ждут украинцев в магазинах

Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.

По состоянию на начало мая средняя цена на килограмм клубники составляет 299 гривен. Если сравнивать с февралем, то это удешевление, потому что тогда стоимость была еще выше – 549 гривен за килограмм.

При этом и 299 гривен за килограмм – это высокая цена. Эксперты объясняют такие ценники тем, что товар привозят из-за границы. Это влияет на стоимость, в цену учитывают логистику, курс валют и другие факторы.

В украинских супермаркетах килограмм клубники можно купить примерно по следующим ценам:

  • Варус - 239,90 гривны;
  • Сильпо — от 287,70 до 549 гривен;
  • Fruit Time - 372,90 гривны;
  • Метро – 399,90 гривны.

Если сравнивать с 2024 годом, то средняя стоимость килограмма клубники в мае была 147 гривен за килограмм.

В то же время в Украине резко подешевел картофель. Это объясняют тем, что есть ухудшение качества продукции в хранилищах, поэтому большинство фермеров пытаются как можно быстрее продать товар. В супермаркетах килограмм картофеля можно купить от 28 до 40 гривен.

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