В Украине стартовал сезон клубники: какие цены
В Украине уже начинают продавать клубнику. Стало известно, какие ценники ждут украинцев в магазинах
Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.
По состоянию на начало мая средняя цена на килограмм клубники составляет 299 гривен. Если сравнивать с февралем, то это удешевление, потому что тогда стоимость была еще выше – 549 гривен за килограмм.
При этом и 299 гривен за килограмм – это высокая цена. Эксперты объясняют такие ценники тем, что товар привозят из-за границы. Это влияет на стоимость, в цену учитывают логистику, курс валют и другие факторы.
В украинских супермаркетах килограмм клубники можно купить примерно по следующим ценам:
- Варус - 239,90 гривны;
- Сильпо — от 287,70 до 549 гривен;
- Fruit Time - 372,90 гривны;
- Метро – 399,90 гривны.
Если сравнивать с 2024 годом, то средняя стоимость килограмма клубники в мае была 147 гривен за килограмм.
В то же время в Украине резко подешевел картофель. Это объясняют тем, что есть ухудшение качества продукции в хранилищах, поэтому большинство фермеров пытаются как можно быстрее продать товар. В супермаркетах килограмм картофеля можно купить от 28 до 40 гривен.