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В Украине ожидается подорожание хлеба. Речь идет о массовых сортах, которые чаще всего покупают граждане.

Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.

В Украине ожидается рост стоимости хлеба массовых сортов. Однако ожидается, что это будет происходить постепенно: ежемесячно цена не будет расти более чем на 1,5-2%.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, это связано с тем, что стоимость хлеба, предназначенного для массового потребления, контролируется государством. Поэтому производители часто компенсируют свои расходы за счет другой, более дорогой продукции.

"Производители хлеба для того, чтобы не обременять и так слабенький кошелек украинцев, достаточно часто в пределах хлебозавода опрокидывают дополнительные расходы на производство хлеба на пирожные, на торты, на премиум выпечку, на печенье", - пояснил эксперт.

По мнению экономиста, украинцам не стоит паниковать, ведь у производителей хлеба высока социальная ответственность.

Напомним, ранее в Украине подорожала капуста. Если сравнивать с этим же периодом в прошлом году, то стоимость выросла почти в 6 раз. Специалисты называют причиной сокращения предложения на фоне стабильного спроса.