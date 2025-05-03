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03 мая 2025, 03:25

Сливочное масло рекордно дорожает: почему это происходит

03 мая 2025, 03:25
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Иллюстративное фото
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На мировом рынке сливочное масло дорожает уже третий месяц подряд.

Об этом сообщает Главред, передает RegioNews.

В апреле мировые цены на сливочное масло выросли на 2,9%. Это новый рекорд, когда уже третий месяц подряд наблюдается удорожание. Эксперты Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН объясняют это тем, что запасы продукции в Европе снизились. Кроме того, остается спрос на молочный жир.

Также отметили, что индекс на молочную продукцию в апреле составил 152,1 пункта — это на 2,4% выше мартовского значения и на 22,9% больше, чем год назад. Основной причиной удорожания сливочного масла называют ограниченное предложение и активный спрос. Даже несмотря на то, что сейчас сезонное увеличение объемов производства молока.

Кроме того, выросли мировые цены на молочные порошки: обезжиренное – на 1,6%, цельное – на 2,9%. Причинами стали стабильный внутренний спрос. Стоимость сыра также выросла на 2,3%, если сравнивать с мартом.

При этом в Украине начал дешеветь картофель из-за того, что спрос невелик, а предложение — избыточное. В популярных сетях супермаркетов килограмм картофеля можно купить от примерно 28 до 40 гривен.

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