Иллюстративное фото

Производители огурцов резко обвалили цены. Эксперты объясняют это тем, что предложения много, а спрос не так высок

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине подешевели тепличные огурцы. Сейчас производители продают их по 40–70 гривен за килограмм. Это на 12% меньше, если сравнивать с концом апреля.

Одной из причин является сезонное увеличение предложения. При этом темпы продаж невысокие. Поскольку это овощ, имеющий небольшой темп реализации, местные оптовые компании и розничные сети закупают огурец исключительно для текущих продаж.

"По словам производителей, установка теплой погоды в Украине заметно ускорила созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения огурцов из пленочных теплиц", - говорят аналитики.

Напомним, ранее сообщалось о вероятном подорожании хлеба массовых сортов. При этом эксперт отметил, что не стоит опасаться резкого подорожания: цена будет расти не более чем на 1,5-2% ежемесячно.