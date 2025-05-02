13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
18:37  01 мая
Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали
19:10  01 мая
Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
02 мая 2025, 03:45

В Украине изменилась стоимость огурцов: сколько теперь платить за килограмм

02 мая 2025, 03:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Производители огурцов резко обвалили цены. Эксперты объясняют это тем, что предложения много, а спрос не так высок

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине подешевели тепличные огурцы. Сейчас производители продают их по 40–70 гривен за килограмм. Это на 12% меньше, если сравнивать с концом апреля.

Одной из причин является сезонное увеличение предложения. При этом темпы продаж невысокие. Поскольку это овощ, имеющий небольшой темп реализации, местные оптовые компании и розничные сети закупают огурец исключительно для текущих продаж.

"По словам производителей, установка теплой погоды в Украине заметно ускорила созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения огурцов из пленочных теплиц", - говорят аналитики.

Напомним, ранее сообщалось о вероятном подорожании хлеба массовых сортов. При этом эксперт отметил, что не стоит опасаться резкого подорожания: цена будет расти не более чем на 1,5-2% ежемесячно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
В Украине продолжает дорожать овощ из борщового набора
24 апреля 2025, 03:45
В Украине снова подорожала говядина: сколько теперь платить за килограмм
22 апреля 2025, 21:35
Украинская кукуруза продолжает дорожать
19 апреля 2025, 21:55
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Харьковском и Сумском направлениях
02 мая 2025, 04:36
Снимал порно и отправлял ребенку: в Одесской области задержали 22-летнего парня
02 мая 2025, 04:01
На Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию
02 мая 2025, 03:26
За месяц РФ применила против Украины более 5 тысяч КАБов
02 мая 2025, 03:00
Залил тело бетоном: на Днепропетровщине мужчина во время ссоры убил мать
02 мая 2025, 02:46
Житель Хмельнитчины выманивал $4000 у матери пропавшего без вести защитника
02 мая 2025, 02:21
В Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
02 мая 2025, 01:52
О чем соглашение о полезных ископаемых?
02 мая 2025, 01:35
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки
02 мая 2025, 01:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »