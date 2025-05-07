12:55  07 травня
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
12:48  07 травня
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
12:19  07 травня
Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 23:45

В Україні дорожчає свинина: чому це відбувається

07 травня 2025, 23:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні два тижні поспіль зростає середня вартість закупівлі свинини. Експерти пояснили причини

Про це повідомляє Agrotimes, передає RegioNews.

В Україні два тижні поспіль середня ціна закупівлі свинини додає 2,4%. Останні торги завершились подорожчанням на 2,2 гривні на кілограм (до 93,5 гривні за кілограм).

Якщо раніше розбіжність між мінімальною й максимальною цінами була 12-15 гривень за кілограм, то зараз це вже 20 гривень. Експерти пояснюють це регіональною диспропорцією попиту та пропозиції. Також причиною називають спробу окремих постачальників свинини зменшити перехідні залишки продукції чи уникнути їх.

Низка постачальників вважає, що ціни скоро зміняться. Очікується стабілізація цін, навіть попри те, що чимало операторів наголошує на вкрай обмеженій пропозиції кондиційного живця свиней, нижчій середній масі тварин.

Нагадаємо, раніше експерти казали про подорожчання хліба. Очікується, що буде зростання вартості хліба масових сортів. Однак фахівці зазначають, що це буде відбуватися поступово: щомісяця ціна не буде зростати більш ніж на 1,5-2%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни
Вершкове масло рекордно дорожчає: чому це відбувається
03 травня 2025, 03:25
В Україні змінилась вартість огірків: скільки тепер платити за кілограм
02 травня 2025, 03:45
В Україні знову подорожчала яловичина: скільки тепер платити за кілограм
22 квітня 2025, 21:35
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Львівщині перекинулася вантажівка з дровами: постраждала людина
08 травня 2025, 01:35
Співак Віталій Козловський виплатив борг Кондратюку та переспівав "Пінаколаду"
08 травня 2025, 00:50
Під Вовчанськом прикордонники відбили штурм росіян і полонили окупанта з Курщини
08 травня 2025, 00:30
На Євробаченні показали репетицію номеру Ziferblat: як буде представлена Україна
07 травня 2025, 23:55
На Дніпропетровщині дрон влучив у багатоповерхівку
07 травня 2025, 23:35
На Київщині вибухнув невідомий предмет: постраждав 13-річний хлопчик
07 травня 2025, 23:15
На Одещині чоловік намагався виїхати з України за хабар
07 травня 2025, 22:57
На Закарпатті іноземець за 15 тисяч доларів прродавав ухилянтам "маршрут" за кордон
07 травня 2025, 22:45
На Львівщині загорівся будинок: жінку з 2-річним хлопчиком госпіталізували
07 травня 2025, 22:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »