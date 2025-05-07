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Про це повідомляє Agrotimes, передає RegioNews.

В Україні два тижні поспіль середня ціна закупівлі свинини додає 2,4%. Останні торги завершились подорожчанням на 2,2 гривні на кілограм (до 93,5 гривні за кілограм).

Якщо раніше розбіжність між мінімальною й максимальною цінами була 12-15 гривень за кілограм, то зараз це вже 20 гривень. Експерти пояснюють це регіональною диспропорцією попиту та пропозиції. Також причиною називають спробу окремих постачальників свинини зменшити перехідні залишки продукції чи уникнути їх.

Низка постачальників вважає, що ціни скоро зміняться. Очікується стабілізація цін, навіть попри те, що чимало операторів наголошує на вкрай обмеженій пропозиції кондиційного живця свиней, нижчій середній масі тварин.

Нагадаємо, раніше експерти казали про подорожчання хліба. Очікується, що буде зростання вартості хліба масових сортів. Однак фахівці зазначають, що це буде відбуватися поступово: щомісяця ціна не буде зростати більш ніж на 1,5-2%.