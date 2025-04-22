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В Украине подорожала говядина на 1,8%, если сравнивать с прошлым месяцем. Стоимость уже пересекла отметку в 300 гривен за килограмм

Об этом сообщает AgroTimes, передает RegioNews.

За март средняя потребительская стоимость говядины выросла на 1,8%. Теперь цена пересекла предел в 300 гривен за килограмм, достигнув отметки 303,16 гривны за килограмм. Для сравнения, в феврале это было 297,92 гривны за килограмм.

Если сравнивать с мартом 2024 года, то говядина стала дороже на 14,8%. Тогда средняя стоимость равнялась 263,97 гривны.

Напомним, ранее сообщалось, что капуста в Украине подорожала почти в 6 раз. Это объясняют тем, что сократилось предложение на фоне стабильного спроса. В то же время, хозяйства, которые все еще имеют достаточные запасы для оптовой торговли, воспользовались этим и увеличили стоимость.