На Киевщине обломками дронов повреждено 18 автомобилей
В ночь на 7 мая силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели во время очередной атаки БПЛА на Киевскую область
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Благодаря эффективной работе ПВО попаданий по объектам критической инфраструктуры не зафиксировано.
Впрочем, в Бучанском районе в результате падения обломков сбитого дрона возник пожар в десятиэтажной новостройке. Огонь оперативно ликвидировали.
Зафиксировано частичное разрушение между вторым и третьим этажами, повреждено 13 квартир.
Также обломки вражеской цели повредили:
- фасад еще одной новостройки;
- 3 частных жилых дома;
- 18 автомобилей.
Напомним, ночью 7 мая россияне атаковали столицу ракетами и ударными БПЛА. Возникли пожары, погибли 2 человека, еще 8 ранены, среди них – 4 детей.