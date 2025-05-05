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В Україні найближчим часом не варто очікувати зниження вартості полуниці. Це пов'язано з тим, що очікується дефіцит

Про це повідомляє "Комерсант Український", передає RegioNews.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що в Україні може статися дефіцит полуниці. Тому в першій половині травня ціни будуть "кусатися". При цьому зниження вартості найближчим часом не варто очікувати.

"Проблема не тільки в тому, що війна – йдеться, все-таки, про погодно-кліматичні умови. Було недостатньо тепла, ми розраховували на більше, але найголовніше — дефіцит вологи, який ми повинні покрити зараз. Однак для цього не вистачає ні коштів, ні інших необхідних матеріально-технічних ресурсів. І це трішки відобразиться на вартості. Тобто, полуниця буде дорожчою, ніж у минулому році", - каже експерт.

З іншими овочами приблизно така сама ситуація В цьому випадку основна причина — це ситуація в Херсонській області, яка є ключовим регіоном України у цьому розрізі. Адже там йдуть активні бойові дії та заміновують поля.

Нагадаємо, що в українських магазинах уже з'явились перші партії полуниці. Проте ціни дійсно високі. В середньому це 299 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з 2024 роком, то тоді середня вартість кілограма полуниці в травні була 147 гривень за кілограм.