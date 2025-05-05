11:45  05 травня
У Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок: водій помер
09:40  05 травня
У багатоповерхівці в Києві вибухнула граната: поранена людина
07:31  05 травня
Дитячий конфлікт із ножем: у Житомирі постраждала школярка
UA | RU
UA | RU
05 травня 2025, 23:45

В Україні очікують дефіцит полуниці: експерт пояснив причини, і це не лише війна

05 травня 2025, 23:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні найближчим часом не варто очікувати зниження вартості полуниці. Це пов'язано з тим, що очікується дефіцит

Про це повідомляє "Комерсант Український", передає RegioNews.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що в Україні може статися дефіцит полуниці. Тому в першій половині травня ціни будуть "кусатися". При цьому зниження вартості найближчим часом не варто очікувати.

"Проблема не тільки в тому, що війна – йдеться, все-таки, про погодно-кліматичні умови. Було недостатньо тепла, ми розраховували на більше, але найголовніше — дефіцит вологи, який ми повинні покрити зараз. Однак для цього не вистачає ні коштів, ні інших необхідних матеріально-технічних ресурсів. І це трішки відобразиться на вартості. Тобто, полуниця буде дорожчою, ніж у минулому році", - каже експерт.

З іншими овочами приблизно така сама ситуація В цьому випадку основна причина — це ситуація в Херсонській області, яка є ключовим регіоном України у цьому розрізі. Адже там йдуть активні бойові дії та заміновують поля.

Нагадаємо, що в українських магазинах уже з'явились перші партії полуниці. Проте ціни дійсно високі. В середньому це 299 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з 2024 роком, то тоді середня вартість кілограма полуниці в травні була 147 гривень за кілограм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
Вершкове масло рекордно дорожчає: чому це відбувається
03 травня 2025, 03:25
В Україні змінилась вартість огірків: скільки тепер платити за кілограм
02 травня 2025, 03:45
В Україні дорожчатиме хліб: як зростатимуть ціни
28 квітня 2025, 23:45
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Під Вовчанськом прикордонники відбили російський штурм на мотоциклах
06 травня 2025, 00:30
Співачка Jerry Heil повернеться на Євробачення - що відомо
05 травня 2025, 23:25
У Квартал95 пояснили, чому пішла Олена Кравець
05 травня 2025, 23:15
На Сумщині оголосили термінову евакуацію: кого торкнеться
05 травня 2025, 22:55
На Буковині чоловік вдарив знайомого ножем під час застілля
05 травня 2025, 22:45
На Київщині п'яний водій спричинив ДТП: є постраждалі та загиблий
05 травня 2025, 22:35
У Житомирі водій збив 12-річного хлопчика
05 травня 2025, 22:25
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який влаштував "турбізнес" на ухилянтах
05 травня 2025, 22:15
На Івано-Франківщині водій збив на смерть 75-річного велосипедиста
05 травня 2025, 21:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »