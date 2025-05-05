04:45  05 мая
Украинские бойцы разбили укрытия оккупантов на Харьковщине: видео
18:25  04 мая
В Закарпатье возле известной горы обнаружили тело человека
15:55  04 мая
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
UA | RU
UA | RU
05 мая 2025, 07:10

В ВСУ назвали потери российских войск за неделю

05 мая 2025, 07:10
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшую неделю, с 27 апреля по 4 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 8 170 оккупантов, а также 2 265 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 39 танков;

  • 78 боевых бронированных машин;

  • 320 артиллерийских систем;

  • три РСЗО;

  • 10 установок ПВО;

  • 954 единицы автотехники;

  • 10 единиц спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили 2 самолета врага и по меньшей мере 849 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили российский самолет Су-30.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты ВСУ Генштаб потери россиян Александр Павлюк
Украинские морские дроны сбили оба российских истребителя Су-30
04 мая 2025, 11:52
Бойцы "Мести" показали, как уничтожают мобильные штурмовые группы оккупантов на Харьковщине
03 мая 2025, 08:50
В апреле российская армия потеряла более 35 тысяч солдат, – Минобороны
02 мая 2025, 09:45
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Россияне атаковали Конотоп десятками дронов и ракетами
05 мая 2025, 07:09
Воины ССО показали, как отразили штурм россиян возле Часового Яра
05 мая 2025, 06:00
Украинские бойцы разбили укрытия оккупантов на Харьковщине: видео
05 мая 2025, 04:45
Россияне ударили КАБом по Днепропетровщине: погиб гражданский
05 мая 2025, 03:05
На Севере "Стальная Граница" разбомбила укрытия российских пилотов
05 мая 2025, 01:30
Украинцам разрешат иметь паспорта нескольких стран
04 мая 2025, 22:05
Завтра Украину накроют дожди и грозы
04 мая 2025, 21:16
Россияне ударили по Донецкой области, 6 человек ранены
04 мая 2025, 19:52
В Закарпатье возле известной горы обнаружили тело человека
04 мая 2025, 18:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »