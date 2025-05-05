В ВСУ назвали потери российских войск за неделю
За прошедшую неделю, с 27 апреля по 4 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 8 170 оккупантов, а также 2 265 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
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39 танков;
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78 боевых бронированных машин;
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320 артиллерийских систем;
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три РСЗО;
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10 установок ПВО;
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954 единицы автотехники;
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10 единиц спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили 2 самолета врага и по меньшей мере 849 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Ранее сообщалось, что бойцы ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили российский самолет Су-30.
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