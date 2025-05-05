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05 мая 2025, 06:00

Воины ССО показали, как отразили штурм россиян возле Часового Яра

05 мая 2025, 06:00
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скриншот с видео
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Группа 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича отразила вражеский штурм вблизи Часового Яра Донецкой области. После атаки бойцы уничтожили еще троих оккупантов, успевших закрепиться в подвале жилого дома

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Указанные бои произошли в прошлом году. Только сейчас, по мнению операционной безопасности, ССО обнародовали эти кадры.

"Подвал стал ловушкой для врагов, противник был полностью уничтожен. Воины ССО подошли к нему вплотную и забросали термобарическими гранатами", – говорится в сообщении.

Также возле Часового Яра спецназовцы вступили в бой с еще одной вражеской группой. В результате украинские бойцы уничтожили нескольких оккупантов и затрофеили радиостанцию и оружие.

Напомним, ранее в Курской области РФ воины 6-го полка "Рейнджер" ССО вступили в ближний бой с регулярными войсками Северной Кореи. Во время быстрого контакта спецназовцы уничтожили 25 северокорейцев.

В марте бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.

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РФ война оккупанты штурм Донецкая область потери россиян ССО ВСУ Часов Яр
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