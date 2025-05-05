Воины ССО показали, как отразили штурм россиян возле Часового Яра

скриншот с видео

Группа 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича отразила вражеский штурм вблизи Часового Яра Донецкой области. После атаки бойцы уничтожили еще троих оккупантов, успевших закрепиться в подвале жилого дома

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Указанные бои произошли в прошлом году. Только сейчас, по мнению операционной безопасности, ССО обнародовали эти кадры.

"Подвал стал ловушкой для врагов, противник был полностью уничтожен. Воины ССО подошли к нему вплотную и забросали термобарическими гранатами", – говорится в сообщении.

Также возле Часового Яра спецназовцы вступили в бой с еще одной вражеской группой. В результате украинские бойцы уничтожили нескольких оккупантов и затрофеили радиостанцию и оружие.

Напомним, ранее в Курской области РФ воины 6-го полка "Рейнджер" ССО вступили в ближний бой с регулярными войсками Северной Кореи. Во время быстрого контакта спецназовцы уничтожили 25 северокорейцев.

В марте бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.