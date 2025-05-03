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03 травня 2025, 22:45

В Україні стартував сезон полуниці: які ціни

03 травня 2025, 22:45
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В Україні вже починають продавати полуницю. Стало відомо, які цінники чекають на українців у магазинах

Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.

Станом на початок травня середня ціна кілограма полуниці становить 299 гривень. Якщо порівнювати з лютим, то це здешевлення, бо тоді вартість була ще вище - 549 гривень за кілограм.

При цьому й 299 гривень за кілограм — це висока ціна. Експерти пояснюють такі цінники тим, що товар привозять з-за кордону. Це впливає на вартість, то в ціну враховують логістику, курс валют та інші фактори.

В українських супермаркетах кілограм полуниці можна купити приблизно за такими цінами:

  • Варус — 239,90 гривні;
  • Сільпо — від 287,70 до 549 гривень;
  • Fruit Time — 372,90 гривні;
  • Метро — 399,90 гривні.

Якщо порівнювати з 2024 роком, то тоді середня вартість кілограма полуниці в травні була 147 гривень за кілограм.

Водночас в Україні різко подешевшала картопля. Це пояснюють тим, що є погіршення якості продукції в сховищах, через що більшість фермерів намагаються якомога швидше продати товар. В супермаркетах кілограм картоплі можна купити від 28 до 40 гривень.

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