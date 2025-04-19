В Украине неожиданно подешевел картофель: за сколько можно купить
В Украине в последнее время вырастают цены на овощи борщового набора. При этом стоимость картофеля начала падать
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
Картофель в Украине начал дешеветь. Это связывают с тем, что на рынке сверхмирное предложение и при этом небольшой спрос. В частности, среди причин – ухудшение качества продукции в хранилищах. Поэтому большинство фермеров пытаются как можно скорее продать товар. Журналисты сравнили цены в разных супермаркетах.
Картофель, 1 килограмм :
- Metro 28,40 гривны;
- Auchan 28,90 гривны;
- Megamarket 40,50 грн;
- АТБ 28,89 гривны;
- Сильпо 28,90 гривны.
Килограмм молодого картофеля в Auchan обойдется примерно в 42,60 гривны. При этом килограмм розового картофеля и в том же супермаркете будет стоить 36,90 гривны, а в Metro – 38,38 гривны.
При этом стоимость капусты в Украине выросла. Если сравнивать с прошлой неделей, то цена стала выше почти в 6 раз. Причиной называют то, что сократилось предложение на фоне стабильного спроса.