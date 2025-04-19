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В Украине в последнее время вырастают цены на овощи борщового набора. При этом стоимость картофеля начала падать

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Картофель в Украине начал дешеветь. Это связывают с тем, что на рынке сверхмирное предложение и при этом небольшой спрос. В частности, среди причин – ухудшение качества продукции в хранилищах. Поэтому большинство фермеров пытаются как можно скорее продать товар. Журналисты сравнили цены в разных супермаркетах.

Картофель, 1 килограмм :

Metro 28,40 гривны;

Auchan 28,90 гривны;

Megamarket 40,50 грн;

АТБ 28,89 гривны;

Сильпо 28,90 гривны.

Килограмм молодого картофеля в Auchan обойдется примерно в 42,60 гривны. При этом килограмм розового картофеля и в том же супермаркете будет стоить 36,90 гривны, а в Metro – 38,38 гривны.

При этом стоимость капусты в Украине выросла. Если сравнивать с прошлой неделей, то цена стала выше почти в 6 раз. Причиной называют то, что сократилось предложение на фоне стабильного спроса.