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Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ зарядные станции Titanium отечественного производства. Они предназначены для быстрой и безопасной зарядки широкого спектра военной электроники

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает RegioNews.

Портативные зарядные станции Titanium – военные павербанки, разработанные специально для использования в агрессивных полевых условиях. Они имеют прочный противоударный корпус и транспортировочный кейс, защищающие элементы питания при движении по бездорожью, при высокой влажности и температурных колебаниях. Системы защиты предохраняют от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, возгорания и плавления во время эксплуатации.

Станции оснащены литий-железо-фосфатными батареями с ресурсом до 4 000 циклов без потери емкости. Модели 1500, 2500 и 5500 имеют соответственно 1.5, 2.5 и 5.5 кВт. Станции имеют разные порты зарядки, оснащенные скоростными инверторами мощностью 3 кВт. Также возможно подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения емкости.

Titanium питают БПАК, БПЛА, средства связи, НРК, автомобильную технику и другую электронику, которая работает от сети 220 В. Вес станции – от 21 до 60 кг, что позволяет транспортировку пехотинцем или роботизированной платформой.

Напомним, ранее в подразделениях ВСУ допустили к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "D-21-12R" украинского производства.