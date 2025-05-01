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01 мая 2025, 12:44

В Украине стартовало серийное производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов

01 мая 2025, 12:44
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фото: defence-ua.com
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Украинская компания 3DTech, специализирующаяся на изготовлении FPV-дронов разных типов, сообщила, что их новые катушки на 25 и 30 км успешно прошли внутренние испытания и уже серийно производятся.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Defense Express.

Как отмечается, к началу мая запланированы испытания для кодификации изделия и последующего допуска к использованию в Вооруженных Силах.

В компании говорят, что это первая серийная катушка на 30 км в Украине. Производство и намотка всех катушек компании полностью локализована в Украине, закупается только сырье.

Пока оптоволоконные дроны в Украине активно приобретают популярность, но большинство серийных образцов имеют дальность не более 20 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне.

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