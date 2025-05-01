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01 мая 2025, 18:03

Зеленский отметил государственными наградами почти полтысячи пограничников

01 мая 2025, 18:03
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фото: ГПСУ
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По случаю Дня пограничника Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 487 военнослужащих Государственной пограничной службы, из которых 126 посмертно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отдельным указом звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоен старший лейтенант Ростислав Кондрич.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, государственными наградами отмечено 486 пограничников, из них 126 посмертно.

Они награждены наградой Президента Украины "Крест боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги, Даниила Галицкого, а также медалями "За военную службу Украины", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

"Указом Президента Украины №251/2025 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Кондричу Ростичу.

Напомним, во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников.

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