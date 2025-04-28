На Волыни пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить беспилотником сигареты в Польшу

фото: ГПСУ

В ночь на 28 апреля недалеко от украинско-польской границы пограничники задержали 29-летнего жителя Волынской области. Мужчина намеревался с помощью беспилотного летательного аппарата осуществить незаконное перемещение сигарет за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время задержания правонарушитель попытался скрыться, но был задержан. На местности вблизи правоохранители обнаружили беспилотник самолетного типа, катапульту для его запуска и сверток с табачными изделиями. С помощью такой конструкции волынян планировал переправить в Польшу 360 пачек сигарет без акцизных марок, которые находились в упаковке.

"Идут мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни мужчина дал пограничнику 1500 долларов, чтобы тот выпустил его за границу.